El drama que atravesó una protagonista de "Las Estrellas" tras contagiarse coronavirus en África

Gracias @voguemexico por convocarme para esta ediciu00f3n del mes de noviembre y dejarme compartir mis pru00f3ximos proyectos. Hermosa nota de @julieta.otero Gracias @karlamartinezdesalas @r_montemayor_ @valecollado por recibirme en su pau00eds con tanto cariu00f1o. Fotos: @anahop