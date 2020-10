La foto de Eva de Dominici que revolucionó a sus fans

Eva de Dominici fue tapa de la revista Hola hace unas semanas y allí contó cómo vivió el nacimiento de su hijo Cairo, fruto de su amor con Eduardo Cruz.

Y contó en especial cómo fue dar a luz a miles de kilómetros de su familia y la situación particular que pasaba. “Cairo nació en el Centro Médico Cedars Sinai de Los Ángeles. Fue un parto soñado, a pesar de que mi familia no pudo acompañarme. Mi papá tuvo un problema personal y días antes, a mi mamá le encontraron un aneurisma. Se podría haber muerto", contó la actriz.

Y agregó sobre ese particular momento en su vida: "Fue muy movilizante todo lo que me pasó al mismo tiempo. La única que pudo venir fue mi abuela, que vive en Lanús y nunca había viajado en su vida. ¡Imaginate lo que fue tenerla acá conmigo! Los primeros días del nacimiento de Cairo me sentía huérfana. Lloraba todas las noches. Por más de que estaba acompañada, necesitaba a mis papás. Pero por suerte, tuve mucha contención”.

Este martes, Eva celebró el primer año de vida de su hijo con posteo en Instagram que en pocas horas superó los 120.000 likes. "Un año atrás me convertía en la mamá de esta maravilla. Feliz primer año Cairo", escribió en el epígrafe y cosechó cientos de elogios y buenos augurios de sus fans.