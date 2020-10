La desopilante confusión de Vicky Xipolitakis en el debut de Masterchef Celebrity

View this post on Instagram

u23f0 Comienza la competencia gastronu00f3mica mu00e1s esperada de la televisiu00f3n ud83cudde6ud83cuddf7 y Vicky Xipolitakis lo sabe ud83dudd25 Estreno HOY 22:30hs ud83dudcfa #MasterchefArgentina iru00e1 de lunes a jueves 22:30hs y domingos a las 22hs u00a1No te pierdas esta noche #MasterchefCelebrity! @victoriaxipolitakisok