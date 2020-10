Acostada y llena de arena: la foto de Ana de Armas que se llevó todos los suspiros

View this post on Instagram

@alique_studio and I met over 10 years ago in Spain when she shot my first magazine cover. Last month we met again for this beautiful photoshoot in Los Angeles. Lucky me!!! @melaniemakeup @jennychohair and @ashlie_johnson you are my rockstars, and @georgecortina your worku2019s flawless! Thank you team! Thank you @voguemexico Letu2019s do it again! ud83dude4fud83cudffbu2665ufe0f