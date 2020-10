Charlotte Caniggia disparó contra sus rivales del Cantando 2020

Tras su regreso al Cantando 2020, luego de recuperarse de coronavirus, Charlotte Caniggia opinó sobre sus rivales y fue letal con su definición.

Primero criticó a las Angelitas: "Son todas una taradas. Por eso mi hermano Alex no les da notas. Denigran, humillan y descalifican a las personas. Por eso no da ganas de darles notas. No está bueno. Yo por ejemplo tengo mi lugar y no voy a dejar que nadie hable mal de mí. Si me denigran... ¡carta documento! Me van a tener que pagar si hablan mal de mí. Me van a tener que pagar si lo hacen".

"Me molesta porque hay mucha gente acá a la que tapan. Que van a fiestas y no pasa nada. ¿A Lizardo por qué lo tapan? ¿Tiene privilegios porque va a fiestas? pero lo cuidan porque es amiguito de Lourdes Sánchez. No se hagan los picantes porque o también me puedo armar programitas con mis amigos", siguió.

Finalmente, la peor parte se la llevó Dan Breitman, a quien la hija de Mariana Nannis le hizo la cruz: "Con Dan tenía onda hasta que lo crucé y me trató un poco mal, y desde ahí me cae mal", comenzó diciendo en un móvil con Los Ángeles de la Mañana.

Luego, dio detalles de la actitud que llevó al quiebre del vínculo: "Me habló un poco mal. No sé si yo me lo tomé un poco mal, pero me dijo un par de cosas que no me gustaron".

Y añadió: "Me dijo ‘¿qué hacés acá?’. Y cuando le respondo que me estoy maquillando para hacerme unas fotos en la escalera con mis compañeros, me responde ‘¿y por qué usas pelucas?’. Le dije que era porque era un show. Me miró de arriba abajo y se fue. Entonces, un poco me molestó eso".

"Pero bueno, acá hay cada personaje. Es un zoológico esto, está lleno de animales", finalizó, sin filtro.