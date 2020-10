Un panelista de Intrusos se despidió del programa y le pasó factura a Jorge Rial

Visiblemente nervioso y bajo la no muy amable mirada de sus compañeros, Guido Zaffora se despidió de Intrusos este viernes.

“Hoy se nos despide el pibe. Se nos va Guido, algo que ya venía hablando, y finalmente tomaste la decisión”, comentó Jorge Rial antes de darle la palabra a Zaffora.

“Yo pensé este momento en casa y quería que sea como un musical. Que se apaguen las luces, que haya un cenital blanco y yo poder cantar mis canciones para contar lo que me pasa. Sería un buen final. Me costó mucho tomar la decisión, pensarla, analizarla. Es un año bastante particular para todos, los que están del otro lado y nosotros. Y no es una decisión de estas últimas tres semanas, la vengo pensando desde hace un tiempo largo, porque uno tiene miedo. A quedarse sin trabajo, a no poder pagar las cuentas, a lo que viene”, expresó Guido.

Luego en clave de complicidad, mientras agradecía a las autoridades del canal, el panelista remarcó que durante un tiempo Rial fue reacio a la idea de la incorporación de Zaffora: "Fueron tres años, que vos no querías ¡y mirá!".

A lo que el conductor retrucó: “Yo siempre lo digo. Tenía mis dudas y después le dije a él que me costó mucho encontrarle el lugar, pero él lo encontró rápido. Hizo un laburo enorme y creció muchísimo. Guido tiene un futuro bárbaro y es un buen tipo, que es lo más importante, va de frente”.

Luego Rial se refirió a las turbulencias y salidad de integrantes del panel: “Si hay un problema, él te lo cuenta. Y se insertó en un programa que es aspero en todo sentido, con discusiones al aire. Las asperezas acá son al aire, por la claentura de los temas y porque uno acá tiene la libertad de decir lo que quiera. Y si alguna vez en esa calentura nos lastimamos, como ven, seguimos estando acá. Es un programa de 20 años donde entraron y salieron muchos. Esto habla también de una rotación y de cómo sigue vivo Intrusos. Lamento mucho que se vaya Guido”.