Sin piedad: Pampita destruyó a Sebastián Yatra

Tras meses de haber confirmado la finalización de su vínculo sentimental, los rumores de reconciliación entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel siguen orbitando.

En su programa, Pampita reflexionó sobre el abrupto desenlace de la pareja y defendió efusivamente a Tini. "Se van a ver, mirándose enamorados, haciéndose un chiste, y los fanáticos, porque había un fandom de la pareja, páginas hechas con los nombres de los dos, y yo creo que les va a dar un poquito de melancolía", expresó la conductora.

Sobre el reencuentro televisivo de la dupla de cantantes, Pampita agregó: "¡Es morboso! O capáz lo ves y decís 'ya está, salgo de esta'. Puede ser para salir adelante y dejarlo atrás... Pero hay que pensar que ellos no se separaron cara a cara, se habrán separado por FaceTime, no se vieron en persona".

Además, mientras miraba imágenes súper románticas de la pareja en pantalla del momento cuando participaron en el reality La Voz, Pampita manifestó sincera: "Ay, ahí están abrazados. ¡Qué pena! Pero bueno, no importa. ¡Vos te la perdiste, Yatra!".

Y finalizó contundente: "Hasta que no se crucen en alguna entrega de premios, esta historia, no sé qué puede pasar. No se vieron más. Estuvieron meses hablando por WhatsApp, redes, y así se enfría todo. La pandemia les jugó una mala pasada. De todas maneras, ella es una diosa, una bomba total. Me alegro que esté soltera, que disfrute mucho, que le ponga su energía a su carrera. Además, ¡la cantidad de hombres que mueren por ella! No le va a faltar nunca un candidato. Así que no importa, Sebastián, te la perdiste".