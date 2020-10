Nathy Peluso genera controversia con su nuevo disco: la acusan de "apropiación cultural"

View this post on Instagram

CALAMBRE mi nuevo disco ya estu00e1 en la calleud83dudcbf para mi gente para la mu00fasica. GRACIAS GRACIAS GRACIAS Desde de mi honestidad, Calambre es una ofrenda de este corazu00f3n hacia afuera. Componerlo ha sido un viaje muy especial, he trabajado sobre muchos de los estilos que tenu00eda ganas de explorar, asumiendo el compromiso de sumergirme muy a fondo en cada uno de ellos, con la suerte de tocarlos con mu00fasicos que admiro una barbaridad. Mi gente, escribu00ed cada verso desde la decisiu00f3n y la pasiu00f3n, desde la artesanu00eda de la poesu00eda tejiendo y tejiendo mami, con la libertad de hablar de todo lo que me enlokece. Un calambre es algo inevitable, te atraviesa y no podes frenarlo. Una respuesta inmediata. Poderosa como ustedes. Yo decido hacerme cargo de agarrar el cable y sumergirlo abajo del agua, asumiendo el estallido. Y ku00e9 estallido tan hermoso. Estoy muy preparada. LES AMO GRACIAS INFINITAS X CREER EN MI Y EN ESTAS CANCIONES QUE YA SON DE USTEDES. Les acompau00f1o, de cerquita. VAMOS A ACALAMBRARNOS EL CORAZu00d3Nud83dudd0cud83dudcbfud83eudd0d