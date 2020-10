A los 57 años, Demi Moore sorprende a todos con un singular desfile en ropa interior

Demi Moore sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales al publicar varias imágenes de su participación en el desfile "Savage x Fenty" de Rihanna. A sus 57 años y con una figura deslumbrante, la actriz aportó pura sensualidad a su performance.

Este particular desfile nada tiene que se le parezca a los típicos de pasarelas. En esta ocasión, modelos y bailarines actúan, posan y lucen las prendas en sets especialmente ambientados.

Durante su breve aparición en el desfile, que se transmitió de forma exclusiva a través de Amazon Prime Video, la actriz fue filmada en reposo en un sofá de cuero vestida con ropa interior negra. Rodeada por bailarines que también llevaban distintas piezas que formaban parte de la última línea de ropa de Rihanna.

Recordemos que no es la primera vez Moore se anima a expresar su sensualidad. De hecho, hace unos meses atrás lanzó el podcast erótico, "Dirty Diana", en el que propuso hablar de la sexualidad. "Sentimos placer y esa no es una parte rota de nosotros", dijo. Y agregó: "es una parte natural de nosotros y de cómo trabajamos. No es un error, pero no hemos tenido suficiente consuelo para explorar eso".