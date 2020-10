Con un cavado body: las fotos de Rita Ora que suben la temperatura del fin de semana

La cantante y actriz británica de 29 años, Rita Ora, sigue produciendo nuevos temas musicales en su estudio a la vez que sigue preparándose para su futuro proyecto en el mundo de la actuación. La talentosa artista participara de la nueva película familiar de Sky, "Twist".

Esta producción cinematográfica que cuenta con Rita cuenta además con un gran elenco: Sir Michael Caine, Lena Headey y Raff Law entre otros. Además, será dirigida por Martin Owen.

Hace unas horas, Rita Ora compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías que deslumbraron a sus millones de fanáticos en las mismas se puede la puede observar luciendo un extravagante body estampado.

“Y somos la nueva norma” escribió Rita para acompañar su reciente y trasgresor posteo en la red de la camarita. Además, superó rápidamente la barrera de los 260 mil likes.

“Eres maravillosa”, “🔥🔥🔥 Este look es tan bueno” y “Muuuuy impresionante ME ENCANTA, ME ENCANTA MUCHO QUEEN” fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió la ex pareja de Rob Kardashian en su publicación.