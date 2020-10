Tini Stoessel y Alejandro Sanz: todo sobre el próximo lanzamiento

En los últimos días se dio a conocer que el próximo jueves 29 de octubre tendrá lugar un nuevo lanzamiento por parte de Tini Stoessel y Alejandro Sanz. Se trata de la canción “Un beso en Madrid”, la primera colaboración el español y la argentina.

“Realmente estoy muy emocionada. Todos los que me conocen saben lo que significa para mí”, dice Tini Stoessel en el video que publicó en su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia.

A medida que iba avanzando en su discurso, la emoción se apoderó de la cantante de 23 años. “Alejandro Sanz es uno de los artistas que yo más admiro desde que soy muy chiquita y, para mí, sé que suena un poco cliché, pero es un sueño hecho realidad”.

“Un beso en Madrid”, la primera colaboración entre Tini Stoessel y Alejandro Sanz

Casi entre lágrimas, Tini dijo: “amo esta canción con todo mi corazón, es realmente muy especial y más especial aún compartirla con vos”, dirigiéndose al cantante español que colabora en la misma. “Gracias, Alejandro, desde lo más profundo, por acompañarme y por darme esta oportunidad tan hermosa”.

En la misma publicación, que hasta el momento cuenta con casi 2 millones de reproducciones, Alejandro Sanz le hizo llegar su respuesta a través de un comentario:

“Pero qué grande y qué bonita eres, Tini, me has emocionado con la pureza de tu corazón, me siento halagado y premiado por la oportunidad de compartir contigo algo tan único y tan puro, tan auténtico”.

Luego de hacer mención de que suponía que en algún momento iban a realizar algún proyecto juntos, el madrileño de 51 años se sumó al intercambio de emociones:

“Tus lágrimas salen al rescate de mis ojos también. Te quiero amiga mía. Y gracias por remover los pilares de mis convencimientos musicales”.

Luego, fue la misma Tini quien replicó la noticia en su cuenta oficial de Twitter:

Por su parte, en la cuenta oficial de Alejandro Sanz se puede observar el poster que acompaña el lanzamiento de “Un beso en Madrid”.

¿Cómo se conocieron Tini Stoessel y Alejandro Sanz?

El encuentro entre ambos músicos se dio en el marco de un contexto laboral. Es que, hacia principios de año, Tini Stoessel estuvo durante una temporada en España, participando como asesora del reality show “La Voz”, en el cual también participaba Alejandro Sanz.

Ya en su momento se pudo observar en las redes sociales de ambos que la relación amistosa entre ellos era por demás buena. Si bien nada hacía suponer que en poco tiempo lanzarían una canción en colaboración, la misma carrera artística de ellos hace que la noticia se inscriba en el plano de la lógica.

Lo más probable es que “Un beso en Madrid” sea un éxito y sea escuchada por millones de personas. Habrá que esperar para ver si la relación profesional entre Stoessel y Sanz da como resultado más canciones en colaboración.