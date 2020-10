Adiós rumores: esta es la foto con la que Shawn Mendes aclaró su relación con Camila Cabello

Shawn Mendes y Camila Cabello son una de las parejas más adorables de la música actualmente. Ambos vivieron una larga amistad, que devino en una relación amorosa. Durante un tiempo lo mantuvieron oculto, pero el amor es más fuerte.

En 2019, juntos lanzaron el éxito que sería una de las canciones más escuchadas de ese año “Señorita”, con récord de reproducciones en las plataformas digitales. Shawn y Camila siguen activos con sus proyectos a pesar de la pandemia.

Si bien, los conciertos presenciales se cancelaron, los cantantes continuaron trabajando. Shawn está cerca de lanzar su próximo álbum, llamado “Wonder”. Por parte de la cubana Camila Cabello, es la protagonista de una nueva película de Universal Studios, que acaba de terminar de rodar: “Cenicienta”.

El confinamiento lo pasaron juntos, más enamorados que nunca y mostrándose en instantáneas lo mucho que se aman. Con paisajes de la vida cotidiana Mendes y Cabello se llenaron de corazones en Instagram.

En uno de los posteos más recientes, Shawn llamó “Reina” a Camila Cabello, y compartió una fotografía de ambos en la cocina. Se los veía muy compañeros, y sus seguidores no tardaron en dejar comentarios a la pareja: “YAYAYAYYAYA THIS IS SO CUTE” esto es muy tierno, “this is too much for my heart”, esto es demasiado para mi corazón. Fueron algunos de los mensajes destacados.