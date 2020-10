Rompió el silencio: el Tucu López habló de su romance con Jimena Barón

Semanas atrás, salieron a la luz fotografías de Jimena Barón muy bien acompañada. Todo indicaba que la actriz y cantante había vuelto con un viejo amor: Mauro Caiazza. Sin embargo, fue la periodista Susana Roccasalvo quien despejó todas las dudas y reveló quien era el hombre que acompañaba a la intérprete de La Cobra en las imágenes.

"Vamos a ver la foto que salió donde le atribuían el romance con Mauro. Pero no es Mauro... hay una persona que es parecidísima, de physique du role es idéntico, que es el Tucu López”, había indicado la periodista en Implacables.

Ahora, fue el mismísimo protagonista de la historia quien salió a hablar por primera vez sobre el romance que mantiene con Barón en el mismo ciclo. "Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida", aseguró el actor.

También se refirió a la gran exposición mediática que su romance le ha generado. "Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto", señaló.

Al final de la nota López le mandó un especial saludo a la conductora del ciclo por haber brindado la primicia del romance. "Ya iré a saludar a Roccasalvo, que tiene muchos amigos en Villa Urquiza…”, aseguró entre risas.