Masterchef Celebrity Argentina: las polémicas del elenco

A pocas semanas de estar al aire, la versión nacional de Masterchef Celebrity se convirtió en uno de los favoritos del público. Y, por supuesto, en sintonía con el ánimo de cuarentena, el show conducido por Santiago Del Moro que va de lunes a jueves a las 22.30 y el domingo a las 22 es un torbellino de emociones y polémicas en cada emisión.

Llanto, enojo, euforia y rivalidades. Ningún ingrediente falta entre famosos, jurado y mucha diversión. Las emociones intensas se viven en cada programa entre los utensilios de cocina y todo indica que la versión local del éxito global será un reality show con muy buen rating sostenido.

Masterchef Celebrity Argentina y la pandemia: ¿Participantes infectados de COVID-19?

La gran apuesta de Telefé transcurre durante la pandemia de Coronavirus en el mundo y esto se refleja en la pantalla también.

Cada miembro del show con Coronavirus positivo tuvo su portada en las noticias cuando se anunciaron los contagios que por ahora son tres: el jurado Germán Martitegui dio positivo y deberá faltar unos días al programa.

Antes habían sido El Polaco Ezequiel Cwirkaluk y Vicky Xipolitakis los contagiados. Los cambios en el staff serán moneda corriente y ya son varias las modificaciones que se deben hacer sobre la marcha.

Esta vez le tocó al gran chef Martitegui, parte del jurado junto a Donato de Santis y Damián Betular.

Desde su usuario de Twitter contó: “Ayer desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa“.

Anécdotas y secretos de Masterchef Celebrity Argentina

Anécdotas hay varias. Quizás el desgano de Leticia Siciliani y el enojo del jurado por esto es una de ellas, pero no la única.

Ese día se le criticó a la actriz el hacer las cosas con desánimo al señalarle que estaba cocinando con una canasta de comida apoyada en el piso. Ella aseguró: “Ya fue, me quiero ir a mi casa“, cuando aún faltaba media hora para entregar el plato.

Luego explicó que tenía un mal día, pero la poca voluntad se dejaba ver en su manera de cocinar el plato y de interactuar con el jurado que, en última instancia, formaba parte de un show que debe atraer a quienes lo sintonizan.

“Vos no escuchás. Te frustras, te enojas, no me importa si es o no con nosotros“, le disparó uno de los jurados, Damián Betular.

Carismática, y una de las favoritas del público, la actriz quedó en aprietos con su actitud. “Me re enoja que piensen que no escucho“, dijo.

Otro momento tenso fue el regreso luego de dar Covid-19 positivo de El Polaco. Luego de la noticia, el programa directamente había frenado las grabaciones de MasterChef Celebrity para activar los protocolos.

El periodista Rodrigo Lussich había comentado que el resto de los participantes estaba molesto porque consideraba que el cantante no se había cuidado lo suficiente. E incluso, Iliana Calabró se quejó porque implicaba que debía pasar el día de la madre alejada de su progenitora.

La acusación por falta de cuidados se confirmó cuando en distintos medios apareció un video que lo mostraría como parte de una fiesta clandestina en una casa quinta.

Por otro lado, Sofía Pachano aseguró que en ocasiones se había retirado del canal llorando. “Masterchef es como ir al colegio“, dijo en alusión a que se graban muchas horas y el público accede sólo a un resumen.

Tal vez, también a que durante todas esas horas las emociones que atraviesan como equipo en el set son muchas. De hecho, hubo un gran enojo por parte de Analía Franchín con ella por ayudar a El Polaco.

Ambas mujeres tienen habilidad para la cocina, buen gusto y rapidez. Sin embargo, se trata de personalidades bien distintas. Sofía es dulce y risueña, mientras que Analía explota más seguido, como en aquella ocasión.

La actriz e hija del gran Aníbal Pachano había aconsejado al cantante a veces por lo bajo y otras en voz alta, enojando sobremanera a Franchín que juró: “No es leal a la competencia“.

A esta escena siguieron enojos, malestar y reclamos. “Es muy difícil trabajar con una radio arriba de la cabeza" - se quejó ante el jurado Analía-.

Éxito y rating de Masterchef Celebrity Argentina

Lideran el rating con un promedio de 16 puntos en medio de una catarata de emociones, risas, catarsis, nervios por la competencia, por la cuarentena, desgano o mal humor.

Lo cierto es que entre la cocina, la diversión y los momentos tiernos siempre habrá alguna polémica en el set porque la hay entre seres humanos y ninguna de las celebrities de MasterChef argentina será la excepción.