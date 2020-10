Todos hablan de ella: la hermosa mujer que se hizo viral por dormir con Enrique Iglesias

Desde hace 20 años la vida amorosa del cantante español Enrique Iglesias se ha convertido en una de las más estables en el mundo del entretenimiento, y es que desde que inició su relación formal con la ex tenista rusa Anna Kournikova no se le ha visto nunca con nadie más, de hecho, está convertido en todo un padre ejemplar de familia.

Sin embargo, se sabe que antes de que se armara este vínculo sentimental, el hijo del cantante Julio Iglesias mantenía una vida de soltero codiciado. Una de las anécdotas más curiosas de esta etapa se dio a conocer hace poco cuando una de sus protagonistas reveló qué había pasado la noche con el cantante.

Se trata de la presentadora de televisión Marta López, quien recientemente en una entrevista dijo de manera detallada cómo conoció a Enrique Iglesias cuando tenía 18 o 19 años y esa misma noche se fue junto a una amiga a la casa en la que el intérprete de "Experiencia religiosa" compartía con su hermano menor Julio.

Según ella misma comentó, Julio y su acompañante tuvieron mucho feeling y durmieron en otra cama, por lo que a ella le tocó compartir colchón con el intérprete de “Héroe”.

"Nos invitaron a su casa, que no se me olvidará que se llamaba Villa Naema, y allí estaban Boyer, Isabel Preysler... Estuvimos bañándonos en la piscina. Ella salió a decirles algo y tenía una especie de apartamentito al lado en la misma parcela del chalé. Mi amiga se quedó con Julio José y yo con Enrique en la misma cama".

Pero contrario a lo que muchos se puedan imaginar ella misma afirma que no hubo más nada que abrazos, puesto que ninguno de los dos estaba buscando pasar los límites.

"Nada de nada, de nada. En la cama de al lado sí, pero en la mía no. Dormimos acurrucados porque era una cama pequeña y él era grandón. No recuerdo la cucharita, pero recuerdo que ya que estaba allí me arrimaba un poco", confesó entre risas, dejando claro que el cantante siempre fue un caballero.