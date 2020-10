La China Suárez se mostró en ropa interior sin retoques ni filtros, a dos meses de dar a luz

Eugenia "La China" Suárez dio a luz a Amancio, su tercer hijo, a fines de julio. La actriz está abocada al cuidado del pequeño y cada tanto hace algunas producciones de fotos.

Este jueves, la pareja de Benjamín Vicuña compartió un par de imágenes en las que muestra su nuevo piercing en el ombligo, y destaca su voluntad de ser fotografiada sin retoques ni alteraciones de su figura.

"Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio, me pareció importante recalcarle a @edu_weis que NO me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo. Gracias @edu_weis siempre!", indicó la artista en el posteo que en un par de horas superó los 300.000 likes.