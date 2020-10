Eva de Dominici sorprendió a todos mostrando su nueva faceta

Eva De Dominici ha tenido un gran cambio de vida en este último tiempo. Hace un añok dio a luz a Cairo y está instalada en Los Ángeles junto a su pareja.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram un par de fotos con un muñeco de Woody, el emblemático vaquero que protagoniza la película de Disney, Toy Story. "Bienvenid@s a mis mañanas como animadora infantil", escribió en el epígrafe y rápidamente conquistó más 90.000 likes.

"La maternidad es una aventura que la pintan muy romántica, pero no lo es. Y está bueno decirlo porque es un engaño. Uno tiene que saber que existe la depresión posparto. En un momento pensé que la estaba atravesando porque no paraba de llorar, pero en realidad es muy fuerte todo lo que te pasa. Tenés una nueva persona en la casa, sentís que la arrancaron de tu panza, pasás a tener una responsabilidad enorme y le tenés que dar toda la prioridad porque se lo merece. De afuera se puede ver todo color de rosa y yo no me quejo porque tengo una vida hermosa, pero qué tema la maternidad. Por suerte, Edu me ayuda muchísimo. Todo es un aprendizaje", indicó De Dominici recientemente en una entrevista con revista HOLA!