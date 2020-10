El Dipy volvió a cargar contra Martín Cirio y destapó el motivo del fuerte cruce

La semana pasada se vivió un tenso ida y vuelta entre el youtuber Martín Cirio que atacó El Dipy por el contenido de una vieja canción, mientras el cantante le devolvió la pelota viralizando tuits de "La Faraona", en el que se refiere de forma sarcástica al abuso sexual de menores de edad.

En diálogo con Viviana Canosa en Nada Personal, El Dipy volvió a cargar contra su adversario con fuertes palabras. “El me tira por un tema que ni siquiera hice yo, que sé que estuvo mal y lo reconozco, eran otras épocas. Primero me tiró que no era así, que no importaba la época, pero cuando le tocó a él sí importaba la época. Yo ya dije que el tema no era mío, yo canté la canción que no estaba bien ni en ese momento, no tengo excusa, no voy a salir haciendo un video excusándome de algo que está mal”, sostuvo el cantante de cumbia.

Y sobre lo que motivó el fuerte cruce argumentó: "Vos tirás contra una persona de esa forma, tenés que tener el cu... limpio también y yo me senté en la computadora y me puse a buscar tuits desde que arrancó. Pero buscándole una contradicción, una pavada, cuando empecé a leer yo estaba con mi bebé de tres años y lo único que pensaba era no puedo entender lo que estoy viendo”.