Fulminante respuesta de Mica Viciconte a Nicole Neumann tras los rumores de embarazo

Mica Viciconte respondió algunas preguntas en un móvil para Intrusos. La influencer está trabajando en Kuarzo, el mismo canal donde también se desempeña la ex de su pareja, Nicole Neumann, con quien sostiene una fuerte rivalidad.

Descartando escenas de escándalo en los pasillos de la emisora, Mica afirmó: "Yo vengo a trabajar. Lo tomo como trabajo. Lo que sea trabajo lo tomo así. Nada de competencia, ni mucho menos".

Luego se refirió a los rumores de embarazo y a las duras palabras de Neumann hacia su ex, Fabián Cubero. Recordemos que Nicole lanzó sin filtro: “Si no podés darles de comer a tres nenas, no vas a traer otra criatura”.

"Te hablo de mi. Un hijo no hay que consultárselo a nadie. Me parece que es amor y es la vida de Fabián y mía. Es un excelente padre. Si tengo que tener un hijo con alguien uno ve esas cosas como mujer y estaría muy tranquila si fuera con él porque se cómo es", deslizó Viciconte en una clara posición de aclarar los tantos con Neumann.

La panelista de Pampita dijo en algún momento de la nota: "Tengo ganas de ser madre", pero remarcó que en este momento no está embarazada.