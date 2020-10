El fuerte mensaje de Julieta Nair Calvo contra Masterchef Celebrity que luego borró

Esta semana en Masterchef Celebrity los participantes tuvieron que cocinar un pollo entero con todas sus vísceras. Para muchos fue verdaderamente desagradable lograr el objetivo.

Mientras tanto, Julieta Nair Calvo hizo su comentario desde su casa. Por medio de su cuenta de Twitter publicó: "No deberían cocinar tanta carne... No creo que esté bueno que muestren cómo cortan las partes de los animales y los tiran en una olla... podrían enseñar más opciones vegetarianas ya que lo mira tanta gente", escribió, pero luego borró el mensaje.

Muchos fanáticos del programa respaldaron los dichos de la exprotagonista de Separadas. "Tal cual... al ser un programa de cocina deberían proponer más opciones vegetarianas/veganas", comentó. "Por lo menos podrían poner de excusa pedir algún día un plato vegano", opinó otro espectador.

La actriz, notando la repercusión de sus dichos, se explayó con un nuevo tuit: "Yo no soy vegetariana, eh... pero estoy en ese camino y no me gusta ver cómo cocinan tanta carne". Acto seguido, destacó que el programa le divierte y deseó que nadie se molestara por su opinión: "No se enojen", dijo la joven.