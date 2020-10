El Dipy y su declaración más dolorosa: "Hace siete meses que..."

En estos últimos tiempos, El Dipy se ha convertido en uno de los voceros más activos en los medios a la hora de cuestionar la situación que atraviesa nuestro país.

Este miércoles, el popular cantante estuvo en el programa "Informados de todo", América, y volvió a cargar contra el Gobierno y su gestión durante la pandemia.

Una vez más, el artista focalizó en la gran cantidad de gente que tiene hambre y que no tiene para comer porque hace meses no pueden trabajar.

"Hace 7 meses que no tengo un mango", sostuvo El Dipy sobre su complicado presente profesional, dado que los shows están totalmente paralizados

También el artista se dio un tiempo para cuestionar a Mauricio Macri: "Cuando nos decía que iba a llegar a pobreza cero todos sabíamos que era una mentira".

Con respecto a la recurrente pregunta que le hacen en todos los medios sobre si piensa incursionar en la política, el cantante respondió: "Me llamaron de todos lados. Yo no estoy capacitado para hacer política. Yo no tengo el secundario completo. No pude porque tuve que salir a laburar".