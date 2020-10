Increíble: Sebastián Yatra enseñó a su "chica ideal" en las redes sociales

View this post on Instagram

Ella estuvo en nuestra fiesta en el 2021 ud83dudd25ud83dude0eud83cudfcaud83cudffbu200du2640ufe0fud83cudfddud83cudf6d ya vieron el video de #ChicaIdeal ?ud83dudd25ud83dude0du2600ufe0fud83dudca6ud83dudc2c @aledonir ud83dudc71ud83cudffcu200du2640ufe0f #ChicaIdealChallenge @guaynaa ud83dudc66ud83cudffb