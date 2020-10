Categórica respuesta de Sofía "Jujuy" Jiménez a los que la cuestionaron por su escapada a Pinamar

Loa seguidores de Sofía "Jujuy" Jiménez cuestionaron duramente a la modelo por los viajes que realizó durante la cuarentena, acusándola de no cumplir los protocolos. Recodemos que Sofía estuvo en Villa Carlos Paz y recientemente subió un video bailando en Pinamar sin barbijo.

Ante las repercusiones negativas, "Jujuy" decidió responder con cierta altura a las acusaciones: "Cumplí con todo lo que se pide, que en realidad era un solo permiso. Por eso insisto en que avriguen antes de enojarse. Y me tomo el trabajo de responder algunos comentariios primero porque se me fue el sueño, segundo porque veo que hay mucha gente enojada al pepe y tercero porque ¿al ser un "personaje público" uno tiene que responder o explicar su accionar? Ponele".

"Vivamos lo mejor posible nuestras vidas sin fijarnos en los demás. El cuidado es individual, cada uno sabe lo que hace y cómo se cuida. Y nadie está exento de contagiarse, acá allá o donde sea", agregó.

"Que intensos que son. Realmente que al ped# que están. ¿Porqué en ves de usar el teclado para criticar no googlean un poquito y buscan permisos. Yo no soy famosa y también voy de acá para allá con los permisos necessarios. Intensos de mii#rda", sentenció.

Estos fueron algunos de los mensajes que recibió en su último poseo.

"Sos una figura pública, lamentablemente también llevas como un sentido de conciencia para tu público este es el caso dónde muchos sino todos estamos sin ver a nuestra gente y de pronto, no lo digo solo por vos, una parte de la farándula viaja como si nada (al menos eso lo que se ve) es hasta un cierto punto doloroso por lo injusto", "El finde pasado estabas en c.paz ahora en la playa como haces para trasladarte por todos lados".

"Yo soy de Pinamar y no entiendo que hacés vos ahí Sofía. Te aprecio y admiro, pero no me parece que estés en medio de una pandemia, de disfrute en otro lugar que no sea tu casa. Te vas a Jujuy, ahora acá. Todo bien pero no me parece, no estoy de acuerdo".

"¿En ningún lado de todos los que fuiste hacés cuarentena? dejá de mostrarte. Hay gente que no ve a su familia hace meses".