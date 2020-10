Cantando 2020: mirá el malogrado homenaje a Madonna que fue vapuledo en redes

Anoche, Paula Trapani fue la encargada de darle cierre al ritmo Homenaje en el Cantando 2020. La conductora eligió un número dedicado a Madonna, con Augusto Buccafusco acompañándola.

Luego de la performance que no terminó de convencer al jurado, Nacha Guevara opinó: "Le tenés que poner más energía a la parte de tu cuerpo, trabajen un poco más ese área. Estuvo bien pero no me mató".

Por su parte, Oscar Mediavilla consideró: "Un artista no es solo cantar, Madonna es transgresora, estamos hablando de una de las cantantes más importantes del mundo". Y dicho eso aclaró: "Esta es una versión pobre de Madonna, no me parece una buena idea hacer ese porque es muy difícil empatar eso".

Por último, Moria Casán sentenció: "Le falta calentura. La voz está bien, pero no me vende nada. Una pareja sin gracia, no me gustó".

Que horrible Paula Trapani! Vergüenza ajena uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31 #LAM — Monica Cicchitti mdq (@CicchittiMonica) October 20, 2020

Me da vergüenza ajena Paula Trapani y su homenaje #LAM — Silvia (@Silvitta321) October 20, 2020

Paula Trapani debería estar presa #LAM — Chupetín de Ajenjo (@SoyAjenjo) October 20, 2020

Paula Trapani mató a Madonna con el homenaje de anoche — Chica BionicauD83CuDF31uD83DuDC37 (@julietabhkkk) October 20, 2020