Tras conocerse el resultado de su hisopado, Vicky Xipolitakis salió a hablar

Ayer, apenas algunos días después de que se conociera el resultado del hisopado de El Polaco, Vicky Xipolitakis se enteró que ella también era covid-19 positivo. "Esta mañana me levanté con una noticia, quiero llorar", fue lo único que había expresado en sus redes sociales la revelación de MasterChef Celebrity.

Esta mañana, la mamá de Salvador, se armó de valentía y grabó un video para llevarle tranquilidad a sus seguidores de Instagram que se encontraban preocupados por su estado de salud. "Tomo coraje para grabarles este video entre el miedo de no saber qué puede llegar a pasar y el dolor por la situación, porque siempre tomé todos los recaudos pero tuve que salir a la calle ya que tengo un bebé al que mantener", indicó.

Vicky hizo incapié en que presenta todos los síntomas de la enfermedad y que no siempre se dan de la misma manera: en ocasiones son más leve que en otras. "Tengo tos seca, fiebre, cansancio corporal fuerte y a veces me falta el aire", señaló.

"No quería dejar de agradecerle a la gente por el amor. Los amo, me hacen muy feliz", puntualizó. "Esta cocinerita va a volver con todo. Se va a guardar unos días, pero nos vemos pronto. Gracias, los amo. Y me quedo acá para cuidarlos a ustedes. Los amo", concluyó.

Desde la producción del certamen de cocina se encuentran en la búsqueda de alguien que la reemplace hasta que se recupere. Si bien las grabaciones del programa comenzaron dos semanas antes de que saliera al aire por la pantalla de Telefe, los tiempos corren. Hasta el momento se sabe que Natalie Pérez es quien reemplazará a El Polaco.