En medio del escándalo, Ximena Capristo redobla la apuesta: "No se dice tóxica, se dice..."

Ximena Capristo fue protagonista de una mediática polémica luego de publicar capturas de distintas conversaciones de su marido, Gustavo Conti, con otras mujeres.

"No tengo nada que decir, el que tiene que salir a hablar en todo caso es él", dijo la ex Gran Hermano. Ahora, utilizó su cuenta de Instagram para seguir expresándose luego de descubrir los mensajes de su pareja. Cansada de que la trataran de mentirosa, decidió hacerlo público a través de las redes sociales. "Me calenté y lo subí. Me arrepentí y lo borré. No quiero que mi hijo sufra, es lo único que me importa", dijo la actriz.

"Él no va a hablar porque no tiene huevos, ojalá salga y diga que metió la pata, pero no lo va a hacer, muere con las botas puestas", enfatizó.

Mientras espera que Conti sea quien salga a hablar a los medios, la actriz se expresa a través de sus redes sociales. En las últimas horas posteó uno en el que dice: "No se dice tóxica, se dice ‘ojo de loca, nunca se equivoca’".