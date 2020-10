El blooper de Griselda Siciliani en pleno zoom con Intrusos: "¡Cualquiera!"

Griselda Siciliani fue invitada a participar de una nota con Intrusos. La entrevista transcurrió con absoluta normalidad, hasta que la actriz se percató de un blooper de entrecasa, algo que nadie había notado. "Se vio que tengo el pijama abajo. ¡Cualquiera!", exclamó. (ver 1:52:40 del video)

Rápidamente, Jorge Rial indagó: "¿Te jode que se te vea el pijama? ¿O es que tenés una imagen de sexy y se cae...?". Y Adrián Pallares agregó: "Por eso te acercabas, para que no se vea, no por abuela. Para que no se notara que el pantalón era un pijama".

Al final, Siciliani se sinceró: "Me puse este que es lindo arriba, pero abajo me dejé el pantalón del pijama".

Recordemos que la actriz acabada de regresar de Barcelona, donde formó parte de la película española "Sentimental".