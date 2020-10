De espalda y con un hilo rojo: la foto de Kim Kardashian que cautivó a todos

La socialité y empresaria de 39 años, Kim Kardashian, sigo con todos los preparativos de su cumpleaños número 40, el cual es este 21 de octubre. Este ha sido un año complicado para la norteamericana y no solo por el contexto sanitario actual.

Kim ha sufrido muchos problemas maritales con su esposo Kanye West, que parecen haber quedado en el pasado. Además, la también modelo lanzó hace días una nueva línea de make up.

En las últimas horas, Kim Kardashian compartió tres fotografías en su cuenta de Instagram oficial que se llevaron todas las miradas de sus fanáticos. En la misma se puede ver a la norteamericana de espalda con un vestido largo negro con escote en la espalda.

“GUAU @matthewmwilliams ✨ Felicitaciones por tu primera @givenchyofficial¡colección! Es una colección tan hermosa. ¡No puedo esperar a usar todos los looks que me has enviado! 🖤” fue el mensaje que eligió Kardashian para acompañar su posteo.

La reciente publicación de la mujer de Kanye West rápidamente se llenó de likes, superando la barrera de los 4 millones, y casi 34 mil comentarios en la red de la camarita.