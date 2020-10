MasterChef Celebrity: Iliana Calabró entró en crisis tras una fallida tortilla de papas

Anoche, MasterChef Celebrity enfrentó a los peores de las galas anteriores en busca de no quedar eliminados.

Fede Bal, Roberto Moldavsky, Iliana Calabró, Sofía Pachano, Analía Franchín, El Polaco y Rocío Marengo fueron uno a uno ocupando sus lugares a la espera de instrucciones. Con un huevo como ingrediente común tenían que pasar tres instancias: huevo frito, omelette y tortilla de papas.

Tras los dos primeros desafíos que parecían sencillos, Iliana Calabró terminó en crisis cuando tuvo que enfrentarse al reto de dar vuelta una tortilla.

"Hay que dar vuelta la tortilla. Con impulso, tu puedes con esas tres toneladas", se dio ánimos la actriz, pero lamentablemente todo salió mal. Cuando giró la sartén, una gran parte de la preparación cayó en el anafe.

Envuelta en lágrimas, Iliana exclamó: "Pero la put... madre que lo re parió. ¿Qué querés que haga? El plato no iba en esta cosa. Estaba divina, pero el plato no iba".

Donato de Santis le dio un consejo clave: agregar un huevo a la preparación que se había caído y volviera a hacer todo de nuevo. "Veo la tortilla estrolada y dije... yo tengo que poder con esto. No sabía qué hacer y me mandé como si fuera la primera vez, algo me va a salir", afirmó la actriz.

