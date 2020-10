El Dipy acusó a Martín Cirio de pedófilo y estalló el escándalo

El Dipy y Martín Cirio protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales luego que el influencer lo acusara de hacer apología del abuso de menores, por un tema que grabó en el año 2007

La Faraona publicó un video en sus redes sociales haciendo foco en una nota que publicó el sitio Rating Cero que desglosa la canción y hace duras acusaciones contra el cantante de cumbia.

Se acuerdan de El Dipy bardeando el lenguaje inclusivo y mis bellos pelos de la xota? Bueno le encontrarón esta pieza musical donde cantan que se garchan a una nena de 15 años. Un careta y doble moral menos https://t.co/bopXtIrbHU — La Faraona uD83DuDC9A (@martinciriook) October 14, 2020

Rápidamente, El Dipy recogió el guante y salió al cruce de Cirio en Twitter. "Hola cara de verg... El tema no es mío. El que escribió y es autor del tema es el dueño de la banda donde cantaba ese tema. El empuje. Año 2007. Era empleado y cantaba lo que me decían".

Hola cara de verga. El tema no es mío. El que escribió y es autor del tema es el dueño de la banda donde cantaba ese tema. El empuje. Año 2007. Era empleado y cantaba lo que me decían.

Y sabes que salame?

Te abro hilo https://t.co/o2pfU4PsBT — el Dipy (@dipypapa) October 15, 2020

El artista tropical continuó disparando de manera demencial contra el influencer: "¿Vos sos la misma persona que sale fumando porro en las redes y decís que la gente de las provincias son todos pobres y te da asco?¿El mismo que me tira a mi con algo que no es de mi autoría pero no le decís nada a Yanina Latorre porque es tu amiguita?".

Vos sos la misma persona que dale fumando porro en las redes y decis que la gente de las provincias son todos pobres y te da asco? Vos sos el mismo que no decis nada cuando anuel canta " me pide leche? — el Dipy (@dipypapa) October 15, 2020

Vos sos el mismo que me tiras a mi con algo que no es de mi autoria pero no le decis nada a yanina latorre porque es tu amiguita? — el Dipy (@dipypapa) October 15, 2020

O sos el mismo que hizo este video burlándose de una persona en la calle? pic.twitter.com/4HesUzkprG — el Dipy (@dipypapa) October 15, 2020

Vos sos este que se ríe de los chicos y la gente con síndrome de down? pic.twitter.com/t7TC3lIqdB — el Dipy (@dipypapa) October 15, 2020

Finalmente, escribió: "¿O sos el que hizo un video burlándose de una persona en la calle? ¿Este que se ríe de los chicos y la gente con síndrome de down? Sé lo que sos. Un hijo de puta, besito en la cola sucia que tenés y antes de mirar el culo de los demás mírate el tuyo que esta más sucio que una papa. Pedófilo".