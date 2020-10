Con top y calzas, Stefi Roitman mostró cómo supera sus momentos de energía baja

View this post on Instagram

u00bfAlgo que no sepan de mi? Muchas veces, cuando me siento con la energu00eda baja por h o por b, me armo un look, me maquillo, elijo una mu00fasica y me pongo a bailar frente al espejo. A veces, como hoy, tambiu00e9n prendo la cu00e1mara. No se si seru00e1 por mi luna o quu00e9, pero me eleva a otra energu00eda y me impulsa. Acu00e1 arranquu00e9 como sin ganas pero me activu00e9 ud83dude02 Moverse y jugar, crear, alentarse, salir pero en casa, quererse, reu00edrse, no juzgarse, hacer de cuenta que somos algu00fan personaje o que estamos en algu00fan lado distinto por un rato... salgo del cuarto transformada. Me pasa.