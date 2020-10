Gimena Accardi publicó una conmovedora carta de despedida a su padre

View this post on Instagram

Te amo pu00e1, te lo dije mil veces mientras te hacu00eda masajes en la cabeza, en los pies, en las orejas y mientras te daba fuerte la mano. Te acariciu00e9 todo lo que pude y te contu00e9 cosas lindas. Su00e9 que me escuchabas, incluso abriste tus ojos miel para mirarme y sonreu00edrme varias veces. Te amo, fuiste un gran padre y te lo pude decir y agradecer en vida, me quedan todos los lindos recuerdos y una infancia feliz. Gracias por decirme que era tu orgullo y por reu00edrte fuerte cada vez que me veu00edas arriba de un escenario. Peleaste como un campeu00f3n durante 55 du00edas, durante ese tiempo fuiste el milagro del Finochietto, ningu00fan cuerpo en tus condiciones resistiu00f3 tanto. Su00e9 que queru00edas vivir, porque amabas la vida, pero tambiu00e9n su00e9 que ahu00ed donde estu00e1s ahora estu00e1s en paz y rodeado de gente que amu00e1s mucho. Seguro mamu00e1 te espera con un fuerte abrazo y tus viejos tambiu00e9n, te amo pu00e1. Me quedo con tu libro, tus cuentos, dedicatorias y tus textos escritos a mano en cualquier hoja que encontrabas, me quedo con nuestros chats que son pura risa y amor, con nuestras u00faltimas videollamadas para levantarte el u00e1nino, y con los vinos que nos tomamos alguna que otra vez... Tus amigos, compau00f1eros de trabajo durante 44 au00f1os, familia y todo aquel que alguna vez te cruzu00f3 te recordaru00e1n por siempre. Por ser un tipo noble, fiel a su pensamiento, trabajador, generoso, inteligente, y cariu00f1oso. Me estu00e1n llenando de amor con mensajes hablando de lo que fuiste, y yo no tengo dudas porque me criaste y pude disfrutarte 35 au00f1os. Pu00e1rrafo aparte para los mu00e9dicos, mu00e9dicas, enfermeros, enfermeras y todo el personal de salud por sus cuidados incansables, amor, y sabiduru00eda. En especial a Melina Toledo, nuestra mu00e9dica u00e1ngel de la guarda. Eternamente agradecida a todos ellos, ya se los dije muchas veces personalmente, por audios y por textos. Buen viaje, pu00e1. ud83eudd0dud83dudcab