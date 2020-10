Tras escrachar a su pareja, Ximena Capristo va por más: "¿Quién va a detenerme?"

"Uno se termina enterando de todo", escribió Ximena Capristo en sus historias de Instagram junto con varias capturas de chat de su pareja, Gustavo Conti, con varias mujeres. Horas más tarde, la ex Gran Hermano decidió borrar las capturas y bromeó con que era una nueva Sabrina Rojas, quien también había publicado posteos contra su marido y luego los borró. Sin embargo, aclaró: "Pero yo no soy tan boluda para decir que me hackearon".

Sin embargo, el tema no terminó ahí. Si bien ni ella ni el actor hablaron públicamente de lo ocurrido, la actriz volvió a usar sus redes sociales: "La pregunta no es quién va a dejarme. La pregunta es quién va a detenerme. Buenas noches", publicó.

Rápidamente la publicación recibió más de 28 mil “Me gusta” y cientos de comentarios.

Recordemos que fue durante la madrugada del lunes cuando la actriz hizo públicas las capturas entre su pareja y varias mujeres. En las conversaciones ambas partes planean encontrarse en algún momento.