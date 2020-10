MasterChef: tras las denuncias de "tongo", Vicky Xipolitakis vuelve a dar de qué hablar

En una nueva edición de Masterchef Celebrity, Vicky Xipolitakis volvió a sorprender al jurado. En esta oportunidad lo hizo con un postre "espectacular", según las palabras de Donato De Santis.

A la mediática le tocó hacer un crumble de manzana, un plato que nunca antes había cocinado. "No puede ser que nunca hayas hecho esto", dijo Germán Martitegui.

"Sabés, Vicky, yo te veo cocinar y tirás una sartén, agarrás un limón... nunca entiendo bien qué estás haciendo, pero lo lográs. Está bien de sabor, está bien de azúcar, el crocante del crumble está. Es un misterio, y no es por desmerecerte. Es un postre simple, pero tiene lo que tiene que tener. Está rico", destacó Damian Betular.

El último en dar su veredicto fue Donato, que fue contundente en su devolución: "Vicky, hiciste un postre ¡espectacular!", exclamó.

"No lo puedo creer en mi vida, en mi vida hice esto. Debo tener un talento, soy cocinera oculta capaz. Me encanta hacer cosas con las manos, que salga magia. me encanta estar en este programa, nunca hablaron tan bien de mi", comentó la griega.

Recordemos que desde que debutó en Masterchef Celebrity, Xipolitakis ya había sorprendido a todos por sus habilidades en la cocina, llevándose la primera medalla de oro del certamen de cocina.

Pero, para muchos, Vicky parece ser la elegida del jurado. En diálogo con Flor Vigna, integrante del programa de las noches de Telefe, Analía Franchín y Sofía Pachano plantearon sus sospechas sobre lo bien que le está yendo a la mediática en el concurso de cocina.