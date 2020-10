Opacó a su padre: el contundente mensaje de la hija de Daddy Yankee que impactó a todos

View this post on Instagram

CHALLENGE ALERT! ud83dudea8 #Mininu0303anosedeja LEVAu0301NTATE, MAQUIu0301LLATE, u00a1Y NO TE DEJES! LEVAu0301NTATE contra el abuso a la mujer CANTA MI NINu0303A con el mejor maquillaje que puedas crear y NO TE DEJES de nadie. Ahora mau0301s que nunca es importante enviar un mensaje de fuerza y uniou0301n para todas las mujeres que sufren cada diu0301a de abuso contra su geu0301nero. Por eso queremos animarte a participar de este CHALLENGE, no solo para llevar este mensaje pero tambieu0301n para darte la la oportunidad de ud83dudcb5 ud83dudcb0 GANAR DINEROud83dudcb0 ud83dudcb4 u00bfCou0301mo participar? u00a1Muy fau0301cil! Solo tienes que subir un video creando el mejor maquillaje que puedas hacer ud83dudc84 El 22 de octubre escogeremos 3 ganadores ud83dudea8 Challenge rules: Dale Tag a @wisin @myketowers @traphouselatino @labase Canciou0301n: Mi Ninu0303a Pon el Hashtag #Mininu0303anosedeja Juezas: @jesaaelys @candylover89 Cash Prizes: ud83dudcb5 Primer Lugar: $2,000 Segundo Lugar: $1,000 Tercer Lugar: $500 u00a1Eu0301XITO! u2728 ud83cudfa5 video by @charlesolmo ud83eudd7c styled by @juan_niccolo