Más bella que nunca: la ex de Luis Fonsi enamoró con su mejor blusa rosada

View this post on Instagram

Por todas las que no han podido ganar la batalla, por las que estau0301n luchando y por las sobrevivientes... ud83dude4fud83cudffb Song: Casi #Soraya Tshirt: @valeryswim_wear Videoud83cudfa5: @toni #sobreviviente #fightcancer #cancerdeseno #adamarilopez #fuckcancer #viviendo #amando