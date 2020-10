¿Pasó por el quirófano a hacerse un retoque? Mirá el cambio de Wanda Nara

Wanda Nara luce diferente en los últimos posteos que ha compartido en su cuenta de Instagram desde París. Según observan detalladamente varios seguidores, la mediática se habría realizado un retoque en su nariz, que a simple viste luce más fina y respingada.

Recordemos que sobre los cambios en su apariencia, y puntualmente sobre su nariz, Wanda dijo en una entrevista: "Todo el tiempo leo en Instagram que me operé la nariz. Y sí, fue a los 19 años, cuando jugando hockey recibí un palazo que me rompió el tabique hacia adentro, en tres partes. Tuve que ir a cirugía de nariz y de amígdalas, por no poder respirar bien..".

Aquí compartimos algunas de la postales más recientes.