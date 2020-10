Noelia Marzol sufrió un accidente durante una salida romántica con su novio

Noelia Marzol sufrió un accidente mientras paseaba con su novio Ramiro Arias. Con un video de su pierna llena de lastimaduras y de su pareja poniéndole hielo, la actriz contó lo que le pasó en un muelle.

“Le pedí ir a pasear tranquilos a caminar afuera un ratito a Ramiro y así volví, ¿Por qué? Porque el señor me llevó a un muelle que tenía un agujero y nunca me dijo que había un agujero y ¿qué pasó? Me caí de lleno en el agujero, de lleno. Me quebré la pierna”, comentó la artista.

Hablándole a su novio que sonríe mientras ayuda a la artista con la curación, ella lanzó en tono irónico: “No entiendo qué es gracioso. Si te hubiera pasado a vos, jugador de fútbol, es el drama de la vida a mí, bailarina, yo también uso mis piernas, capo. Ah y antes me hizo pisar un charco. Mañana voy a subir el agujero en donde me caí”.

Este jueves, Marzol volvió al lugar del percance y mostró el gran agujero entre las tablas: "Fue así, yo venía caminando por acá y me caí al pozo", concluyó.