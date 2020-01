Nico Vázquez: "Me gustaría ser papá, pero no es algo que necesito para ser feliz"

Nico Vázquez prefirió quedarse en Buenos Aires para preparar el reestreno de "Una semana nada más", la obra que protagoniza en el teatro El Nacional junto a Flor Vigna y Benjamín Rojas.

A dos días del gran debut, el artista de 42 años habló con "Tarde o Temprano", con la conducción de Luis Bremer por la pantalla de Crónica, sobre su gran pasión: actuar.

"Tengo la bendición de que me pasan cosas lindas todo el tiempo y agradezco con el trabajo. Encima la gente elige la comedia. La pasan bien y nosotros también arriba del escenario. Me siento bendecido. Es como cualquiera que trabaja de lo que le gusta, yo tengo la suerte de eso", comenzó a decir el actor.

A su vez, manifestó que mucha gente se siente identificada con la trama de la obra. "En este caso, él no aguanta más lo maniática que es su mujer y en vez de animarse a decirle las cosas de frente, le pone un amigo para hacerle la vida imposible", detalló Vázquez. Además, agregó: "Le metimos un montón de cosas que he vivido en pareja, y la gente se sienta y le pasa lo mismo".

Luego, en referencia a su pareja, Gimena Accardi, señaló que "no está en los planes agrandar la familia. Me gustaría ser papá. Pero no es algo que necesitamos para ser felices. Van a venir cuando tengan que venir, me re contra veo y amo a los chicos", afirmó Nico. Y cerró: "Si me preguntan, sólo quiero ser feliz".