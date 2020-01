Belén Francese explicó la historia de los árboles de San Rafael con fotos en bikini

View this post on Instagram

Los u00e1rboles mueren de pie ud83cudf33 Los u00e1lamos carolinos se plantaron en Mendoza tras el terremoto de 1861. Se pensu00f3 que serviru00edan para protegernos de la cau00edda de escombros. Pero hace 100 au00f1os, la poblaciu00f3n se dividiu00f3 entre quienes queru00edan talarlos y los que no. u00bfQuu00e9 sucediu00f3?