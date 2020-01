La artista callejera detrás de la canción más escuchada del mundo

Es posible que la mayoría no reconozca su nombre y menos su aspecto. Pero son millones los que han oído a Tones and I (Toni Watson) o al menos su canción Dance Monkey, lanzada el pasado 10 de mayo.

Byron Bay es una ciudad costera ubicada en Nueva Gales del Sur, en Australia. Es un paraíso en la tierra, un lugar donde desde junio hasta octubre se pueden avistar ballenas jorobadas que se acercan a la costa y los surfistas encuentran las mejores olas.

En medio de ese paisaje alegre y despreocupado, Toni Watson compuso Dance Monkey, la canción más escuchada del mundo desde hace semanas.

Esta chica rubia de apenas 19 años es una artista callejera que con su teclado y su gorra con visera rosada logró juntar en una canción un montón de frases que le decía la gente cuando pasaba, según cuenta Infobae.

Toni, en esa ciudad, entretenía a la gente que pasaba por las calles y recibía desde aplausos y monedas hasta burlas, por estar tan expuesta. Así fue también que pudo conocer a quien se iba a convertir en su manager, Jackson Walkden-Brown. Él la invitó a formar parte de su agencia Lemon Tree Music y así llegó a otro nivel.

Dance Monkey es el tema que la catapultó. Pegadizo y súper bailable, encabeza los principales rankings de Oceanía, su continente, de Europa y América. Toni se hizo conocida como Tones and I, ese es su proyecto musical, aunque ella toque todo, componga, cante.

Su carrera comenzó cuando tenía 16 años y abrió su canal de YouTube. A los 17 conoció a su representante y hoy con 19 años es un fenómeno mundial. El videoclip de Dance Monkey fue publicado en junio de 2019 y ya superó los 450.000.000 de vistas en YouTube.

Hoy, el secreto para los músicos es contar con una buena canción. Así llegó Tones and I a The Official UK Charts, que reúne y promueve a los artistas más exitosos del mundo en Gran Bretaña a través de sus rankings.

Entrevistada para la web oficial de esta entidad, Toni detalló: “Dance Monkey es una canción especial para mí y mis amigos, ya que la escribí pensando en ellos. Son frases con las que cualquiera puede identificarse, pero también son muy personales. Es una canción que me recuerda a cómo empezó todo, tocando en las calles, haciendo espectáculos callejeros, haciendo feliz a la gente. Se trata de que todos tengamos diversión, que no estemos tristes, me trae a la memoria esos días que quizás sean los mejores de mi vida”.

Aunque también contó que vivió otras realidades. “Pasaban personas borrachas y me gritaban blasfemias. Lo negativo pesaba más que lo positivo, pero no quería parar solo porque la gente estaba siendo horrible”, contó hace poco en una entrevista con el New York Times.

Rubia, bonita, sin un cuerpo hegemónico ni un look hiper sexualizado, Toni logró imponerse como una nueva estrella pop con su look personal, informal, más cerca de la chica de barrio que de la diva inalcanzable.

Dance Monkey desbancó a Shape Of You de Ed Sheeran, que había ocupado el primer lugar durante 15 semanas consecutivas y sigue manteniendo el número uno durante más de 20 semanas. Toni es la primera artista femenina en encabezar los rankings desde 2015.

El video que arrasa en el mundo entero: