¿Qué modelo que se negó "al lomo" de Poroto Cubero?

Fabián "Poroto" Cubero fue el elegido como anfitrión para una nueva edición de "Divina Comida". Para recibir a Vicky Xipolitakis, Jujuy Jiménez, Pichu Straneo y Gerardo Rozín, el ex futbolista acudió a un plato que según él "no falla nunca".

Entonces, fue un buen momento para contar una anécdota de cuando era soltero y cocinar lo ayudó a conquistar a muchas mujeres, entre ellas su ex Nicole Neumann. Pero en ese caso su plato predilecto no funcionó, porque la modelo es vegetariana.

"De plato principal, voy a preparar un lomo a la mostaza con champiñón y papas. Este es uno de mis platos preferidos", reveló la actual pareja de Mica Viciconte.

Entonces, el ex futbolista habló de sus conquistas y recordó a la madre de sus hijas con picardía: "Con el fútbol se gana más. Pero con el fútbol y la cocina se gana más y mejor. Este menú siempre gusta. Hubo un caso en el que, obviamente, no gustó… Ya sabemos por qué, no hace falta aclarar porque hay gente que no le gusta la carne".