Luego de plantear una relación abierta, ¿Flor Vigna junto a Dante Spinetta?

View this post on Instagram

Creo que se nota un poco que me gusta el amarillo... @revistagenteok u2665ufe0f . . . Gracias @sebassoldano por ser amable y atento ud83dude4f Gracias @vanebafaro por estar en todo ! Tus fotos un fuego como siempre @estudiomrz Equipo sou00f1ado ud83dudc47ud83cudffb Make up @paolachianeseee Pelo @cristianreystyle Styling @florfiglioli