Así fueron los últimos minutos de vida de Juan Carlos Acosta

La autopsia inicial de Juan Carlos Acosta reveló que el bailarín tuvo una tromboembolia pulmonar, se espera hacer una segunda para analizar el cuerpo de modo más concluyente. En medio del dolor y la consternación, varios allegados al artista señalaron su pareja, Rodrigo Donatto, señalándolo como un ser tóxico y violento.

En un en móvil con LAM, un amigo de Acosta señaló: "Lo de la denuncia por gritos y maltrato a la policía es completamente cierto , de hecho Juan me llamó a mi y me dijo 'está a los gritos, los vecinos llamaron a la policía y yo le pedí que se quedara ahí que lo iba a buscar, pero me pidió de venir a mi casa porque no se quería quedar en su casa".

Quebrado en llanto, Dontato dio su versión sobre el trágico final de Acosta: "Lo vi jueves, viernes y sábado y ese fue el último día. Se fue de acá al cumpleaños de sus amigos y antes estuvo conmigo y mi familia, en la pileta, riéndonos, la pasamos muy bien. No hablamos hasta el otro día que se despertó que se iba la asado, me mandó una foto de él yendo, yo le hacía chistes. Después de eso no hablamos a la noche tampoco y me levanto a las 7 de la mañana, quise hablarle, me responde y me pone que se sentía mal, que tenía un dolor muy fuerte".

"No es la primera vez que le pasaba esto, hubo otras y él estaba llorando. Me quedé al teléfono con él hablando y le dije que respiremos juntos para que él se calme, porque muchas veces le pasaba por nervios. Le traté de transmitir calma, respiramos los dos juntos, al mismo tiempo y después de eso le dije que le iba a llamar a la prima y el amigo, aunque no quería, lo hice igual", continuó Donato.

Y luego agregó detalles: "Le dolía la pierna , se le ponía morada. Yo lo acompañaba a todos los médicos, le hicimos un montón de estudios. Las primeras veces no le encontraban nada y lo seguimos haciendo. Descartaban cosas y seguíamos esperando. En junio ya lo conocí con este problema. Siempre tuvo un problema estomacal... Él intentaba siempre mostrarse radiante y no preocupar al resto, siempre ayudó a todo el mundo, estaba para todos siempre".

Sobre las versiones que indicaban que el bailarín consumía esteroides, Donato afirmó: "Cuando lo conocí no tenía un tamaño real. El ya había dejado los anabólicos con todo este problema, hacia como 7 meses. Yo lo entiendo por que el medio en el que estaba exigía que sea de determinada manera, pero ya no quiero hablar de esto, prefiero recordarlo con su sonrisa".

Sobre el final, entre lágrimas remarcó: "Era una persona intensa para todo. Se prendía a todas las locuras que le planteaba, salimos desde junio hasta ahora. Estaba para todos. Él creía que tenía su vida armada hasta que falleció el papá y se tuvo que hacer cargo de una madre con una enfermedad muy fea. Ella es una persona hermosa, me abrazó pero desvariaba por momentos, tenía alzheimer y no se que tanto entendió de todo esto, pero no puedo hablar más".