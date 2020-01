Enterate porqué Miley Cirus no fue invitada a los Grammy 2020

El domingo por la noche, se celebró la 62 entrega de los galardones que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos y Billie Eilish fue la gran ganadora de los Premios Grammy 2020, que se consagró como la gran estrella de rock, con tan solo 18 años.

Pero hubo una ausencia que llamó particularmente la atención, se trata de Miley Cirus, la joven cantante estadounidense. Después de que Miley lanzará su nuevo sencillo 'Slide Away' y formará parte del shoundtrack de la película 'Charlie's Angels', no fue considerada para ser invitada por los premios Grammy y Miley cree saber la razón por la que no fue invitada.

A través de su cuenta personal de Instagram, la joven subió un video del año 2013 cuando participó de la entrega de premios de MTV, en donde arriba del escenario, la artista sacó un cigarrillo de marihuana y lo fumó delante del público.

Y aunque la cántate decidió reírse de no ser invitada, la misma cuenta de los MTV EMA's que le escribieron: “Nosotros siempre te amaremos, Miley”. La publicación, ya ha tenido más de 7 millones de reproducciones y ha generado miles y miles de comentarios de los seguidores de la cantante que acaba de divorciarse.

Por lo que fue normal que la ausencia de Miley haya extrañado mucho a sus fans, que durante todo el evento se preguntaron en redes dónde estaba metida. Muchos relacionaron que su ausencia pudo estar relacionada a su sonado divorcio de Liam Hemsworth, aunque la joven estaría dando a entender que esa no es la razón.