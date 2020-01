Sol Pérez, ¿embarazada?

Sol Pérez está en pleno romance con Guido Tomás Mazzoni, con quien está en una relación desde hace unos meses. Un video de ellos juntos y donde él le acaricia el vientre disparó los rumores de embarazo, y las versiones más diversas comenzaron a correr en las redes.

Para despejar todo tipo de duda, Sol aseguró en el programa Involucrados: "No estoy esperando un bebé. Este es un año donde Guido tiene que viajar un montón porque tiene un montón de proyectos afuera". Y agregó: "No creo que este año sea el momento para ser papás. No estamos buscando por ahora, nos acabamos de mudar. Si viene feliz, lo pensamos a futuro. Por mí lo re tendría ahora".