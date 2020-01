Pamela David recibió una interesante propuesta laboral y se iría del país

View this post on Instagram

Ha sido un au00f1o para mi un poco triste, hacu00eda falta? Era necesario para reaccionar y aprender a disfrutar de los nuestros cada instante? Probablemente si. Sin dudas un au00f1o de muchu00edsimo aprendizaje, de ese que queda grabado a fuego. Solo quiero agradecer a Dios por mis hijos , su salud, la salud de cada uno de mis seres queridos, por mi amor, por amigos q son como familia, por la vida misma. GRACIAS!!!!!! Y sonru00edo ... no porque mi vida sea perfecta, sino porque la agradezco infinitamente. Abracen mucho a los suyos, digan lo que sienten, compartan tiempo de calidad, sonru00edan, lloren, pero vivan plenamente cada instante. Les deseo mucha felicidad, salud, amor y que aquello que no les permita vivir en plenitud desaparezca. Que seas consciente de lo que sos y mereces!!!! #bendiciones #gracias2019 #Chau2019 #muyfelizybendecido2020