"Separadas" cambia de horario y continua en caída libre

View this post on Instagram

Para mi familia y para mu00ed siempre fue importante la decoraciu00f3n y estilo en el hogar. Hubiera querido terminar arquitectura, pero no pude, asu00ed que me entretengo con la decoraciu00f3n de mi casa. Cada color, textura, adorno fue pensado por mi. Me gusta lo clu00e1sico, creo que eso me define, al igual que los colores pasteles. El orden y la calma para mi son necesarios, aunque en la cotidianidad con hijos a veces sea lo que menos se respira. Si me preguntas quu00e9 parte de la casa me gusta mu00e1s, elegiria el balcu00f3n. Ahu00ed a veces puedo refugiarme a tomar aire y mirar por un rato como es la vida de los demu00e1s. Si bien, me siento cautivada por las personas que viven solas, me pregunto cu00f3mo seru00e1 la soledad... los veo solos, alumbrados por el brillo de la tv, o comiendo con un celular, es ahu00ed donde agradezco tener mi familia. Las fotos de mi familia me hacen recordar el paso del tiempo, es una manera de valorar todo lo que tengo: un marido que siempre estu00e1 en casa, 20 au00f1os casada y unos hijos hermosos u00a1Soy una mujer afortunada! ud835udc6aud835udc8dud835udc82ud835udc93ud835udc82 #claraenamoradadelavida