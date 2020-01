Stefi Roitman está saliendo con un conocido cantante latino muy hot

View this post on Instagram

Soy de las que cree que la sonrisa tiene un efecto contagioso, vibrante y sanador. Me llegan muchu00edsimos mensajes diciendo que me muestro o me veo muy feliz, o que sonru00edo todo el tiempo. Que eso les gusta y lo reciben de una manera increu00edble. Ojo, tambiu00e9n me preguntan quu00e9 me da tanta gracia... y... Si, a esos efectivamente les molesta. Muchos otros mensajes son de agradecimiento por levantarles el du00eda y ayudarlos a seguir... esos a mi me impactan y hasta me emocionan. La verdad me cuesta creerlo pero me llenan demasiado el alma. Mu00e1s allu00e1 de todo, debo decir que para mi sonreu00edr es una forma de vivir, un hu00e1bito, una manera de ser, sale solo, automu00e1tico, y te lleva... a donde sea que vayas, te lleva. Lo veo reflejado en mi familia, mi gente. Y no porque la vida sea fu00e1cil.. para nada. La vida a veces es muy dura pero nada mu00e1s hermoso que ponerle siempre un poco mu00e1s de amor, un poco mu00e1s de alegru00eda, de conexiu00f3n. Y para eso a veces no necesitamos palabras... ni explicaciu00f3n. Dejo que salga en la forma que siento, en el lugar que sea y con quienes generan esa sensaciu00f3n. Y contagia, vibra y sana.