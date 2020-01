Roccasalvo reveló por qué Jorge Rial la echó de Intrusos

Jorge Rial y Susana Roccasalvo le agregan un capítulo más a la larga pelea entre ambos. La conductora contó al aire un secreto que tenía guardado y dejó muy mal parado al conductor de Intrusos.

Sobre como es Rial, pregunta que le hicieron en un programa de El Nueve, manifestó: “No se puede tener relación con él. Pega, pega y pega. No le contesté en mi programa y le voy a contestar ahora. El otro día, él agradeció los 20 años de Intrusos y a alguien tenía que lastimar y dañar. Yo ya soy inmune. Empezó a hablar pestes de mí”.

“Yo fui su cronista, su columnista y me echó porque pensó que yo no había hecho una nota y no era así. Le hice un notón, pero hubo un teléfono descompuesto. Cuando llegué al canal Jorge me dijo ‘quedate tranquila que vos ya no pertenecés al programa’. En mi vida me habían echado de un lugar. Me fui caminando por el canal y me desvanecí mal. Fue un shock terrible”, confesó Roccasalvo confirmando que Rial la despidió de su programa.

“No se cuál es el problema conmigo. Evidentemente, no me quiere nada, pero yo lo respeto porque es muy buen productor, periodista y conductor. Pero si yo le hago un compilado de las agresiones, insultos y descalificaciones a mi persona no lo salva ni el mejor estudio de abogados penales y civiles”, concluyó la conductora.